Jambon na roekeloze trouwstoet: "Kordaat optreden"

De trouwstoet die gisteren in Borgerhout plaatsvond is serieus uit de hand gelopen. Op beelden op sociale media is te zien hoe enkele wagens de hele Turnhoutsebaan blokkeren en hoe een jongeman zelfs rechtstaat bovenop een wagen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pleit voor een kordate aanpak, maar kan zelf niet veel doen. "Wat niet mag, moet vervolgd worden, maar het is lokale materie", zegt hij aan VTM NIEUWS.