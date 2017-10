Jambon na roekeloze trouwstoet in Borgerhout: "Kordaat optreden" Redactie

10u45

Bron: vtmnieuws.be, hln.be 0 In de Kroonstraat in het Antwerpse district Borgerhout heeft de politie gisteren een toeterende colonne auto's klemgereden. Het ging om een trouwstoet die het niet zo nauw nam met de verkeersregels.

De trouwstoet die gisteren in Borgerhout plaatsvond is serieus uit de hand gelopen. Op beelden op sociale media is te zien hoe enkele wagens de hele Turnhoutsebaan blokkeren en hoe een jongeman zelfs rechtstaat bovenop een wagen. Na enkele telefoontjes van verontwaardigde toeschouwers kwam de politie met veel agenten ter plaatse, net als enkele snelleresponsteams.



"Zo'n gedrag is onverantwoord in het verkeer", verklaarde de Antwerpse politie achteraf. "Er zijn een aantal ploegen gestuurd om in gesprek te gaan met de bestuurder in de trouwstoet, maar de groep gaf geen gevolg aan de vraag van de politie om zich verantwoordelijk te gedragen in het verkeer. Daarop zijn alle betrokkenen gecontroleerd. Er is een iemand uit de groep meegenomen naar het cellencomplex. Van een andere bestuurder weten we dat hij reed zonder rijbewijs. Tegen hem liep nog een bevel tot gevangenneming."



Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pleit voor een kordate aanpak, maar kan zelf niet veel doen. "Wat niet mag, moet vervolgd worden, maar het is lokale materie", zegt hij aan VTM NIEUWS.