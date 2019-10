Jambon na heisa over spelletje Angry Birds in het parlement: “Fake news, het was Toy Blast” ADN

06 oktober 2019

11u44

Bron: Radio 2 1 De kersverse Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft op Radio 2 gereageerd op de heisa die is ontstaan nadat hij afgelopen week werd betrapt op het spelen van een spelletje op zijn smartphone in het Vlaams parlement.

Jambon geeft toe dat het niet bepaald een goed beeld was, maar beklemtoont dat hij slechts kort afgeleid was. En hij zet ook meteen even de puntjes op de i. “Dit is absoluut fake news”, lacht hij in ‘De Week van Harald’ op Radio 2. “Het was helemaal niet Angry Birds, maar Toy Blast.”



“Ik weet ook wel dat dat geen goed beeld is”, vertelt Jambon nog. “Maar als je wekenlang keihard gewerkt hebt, mag dat wel heel even denk ik. Ik wachtte op een belangrijk berichtje en was even afgeleid. Ik denk niet dat dit fataal is voor al het werk dat we al geleverd hebben.”



Bekijk ook: Ophef over Jambon die Angry Birds* (*Toy Blast dus) speelt in Vlaams Parlement