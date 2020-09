Jambon (N-VA) kondigt 4,3 miljard investeringen aan: naar wie gaat dat geld? MDG

28 september 2020

16u23

Bron: Belga 12 De Vlaamse regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan, met de titel ‘Vlaamse veerkracht’, moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat het om “het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet”. M aar naar wie gaat dat geld? Een overzicht.



“Het Vlaamse relanceplan zal van ons allemaal veel inspanningen vergen. Veerkracht en creativiteit, maar ook moed en bereidheid tot investeren. Om uit de diepe coronaput te klauteren, moeten we durven springen”, kondigt Jambon aan. “De Vlaamse economie en samenleving hebben nu nood aan sterke investeringsimpulsen. Maar op termijn zullen de gemaakte schulden als gevolg van de coronacrisis terugbetaald moeten worden. Economische groei zal ons helpen om dat doel te bereiken.” Verder geeft hij mee dat “het herstel van onze samenleving en onze economie vandaag begint”.

Ik geloof heel sterk in de kracht van ons relanceplan "Vlaamse Veerkracht". We investeren 4,3 miljard in onze samenleving. Dat is nodig om recht te veren als de Coronacrisis straks hopelijk achter ons ligt. Plus est en nous! #septemberverklaring Jan Jambon(@ JanJambon) link

Waar gaat het geld naartoe?

Om een sluitend antwoord te bieden op deze vraag, halen we er de zeven ambities bij van het Vlaamse relanceplan.



Een van die ambities is het versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem. Zo komt er voor zorg en welzijn een extra enveloppe die op kruissnelheid 525 miljoen euro per jaar zal bedragen. Dat geld moet dienen om het zorg- en welzijnspersoneel beter te verlonen en de werkdruk te verminderen.

De andere ambities van het plan zijn: het efficiënter maken van de overheid (bv. minder regelneverij en een stroomlijning van de subsidies), digitale transformatie, verduurzamen van de economie (bv. investeringen in woningrenovatie en fietsinfrastructuur), overheidsinvesteringen (o.a. in scholen, ziekenhuizen, enz.), en het beheren van de coronacrisis. Tot slot wil de Vlaamse regering inzetten op “het grootste kapitaal dat we in Vlaanderen hebben, onze mensen”. “Hoe gaan we ervoor zorgen dat niemand achter blijft? We trekken elk jaar 250 miljoen euro extra uit, recurrent dus, om de kwaliteit van ons onderwijs verder de hoogte in te stuwen. Verder doen we een forse investering in de digitalisering van ons onderwijs. We versterken ook initiatieven waardoor Vlamingen van verschillende achtergronden meer met – in plaats van naast – elkaar leven”, klinkt het.

Wapenen tegen toekomstige uitdagingen

Vlaanderen wil zich ook niet meer laten verrassen zoals met de coronacrisis en wil zich beter wapenen tegen toekomstige uitdagingen. Die uitdagingen zijn niet alleen virussen, maar bijvoorbeeld ook mogelijke milieurampen en cyberaanvallen. Om Vlaanderen in de toekomst beter voor te bereiden, wil de Vlaamse regering werk maken van een ‘strategisch comité’. Dat comité moet zich buigen over twee vragen: beschikt Vlaanderen over voldoende strategische voorraden en als dat niet zo is, kan er dan een productielijn opgestart worden zodat Vlaanderen niet afhankelijk is van buitenlandse productie?

De Vlaamse minister-president verwees ook naar het federale niveau en de federale regeringsvorming. Na bijna 500 dagen lijken de Vivaldi-partijen daar klaar om te starten. De grootste Vlaamse regeringspartij, N-VA, heeft de voorbije dagen en weken forse kritiek geuit op die regeringsvorming.

Ik verwacht van de federale regering dat ze mee bijdraagt om de ambities van de Vlaamse regering te realiseren, en zeker niet tegen te werken

Maar die spanning mag niet doorsijpelen naar het Vlaamse niveau, meent minister-president Jambon. Hij heeft ook aan zijn coalitiepartners CD&V en Open Vld gevraagd om het Vlaamse regeerakkoord - “dat in stenen tafelen staat gebeiteld” - te herbevestigen. “Ik heb van de verschillende partijen ook de verzekering gekregen dat zij dit zullen doen”, aldus Jambon.

Politiek in woelig water

“We weten allemaal dat we in politiek woelig water zitten. Maar de Vlaamse democratie mag op geen enkele manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus.” De Vlaamse regering zal volgens Jambon desnoods ook op zijn strepen staan: “Ik verwacht van de federale regering dat ze mee bijdraagt om de ambities van de Vlaamse regering te realiseren, en zeker niet tegen te werken. Waar dat nodig is, zullen wij op onze strepen staan”, klinkt het.

Rode cijfers

Hoe dit allemaal betaald zal worden, is nog maar de vraag. De begroting gaat in 2021 nog 2,35 miljard euro in het rood, klinkt het bij minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). “Het komende begrotingsjaar is het alle hens aan dek om het vertrouwen in onze economie te herstellen en de fundamenten te leggen om terug te keren naar een gezond financieel beleid", klinkt het bij Diependaele.

“Het is die veerkracht die we met de Vlaamse regering willen ondersteunen.” Volgens de minister wordt “2021 wordt het jaar van de heropleving”. Deze eenmalige investeringen maken dat Vlaanderen hoger kan springen, luidt het.

