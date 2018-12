Jambon (N-VA) had “constructief gesprek” met Michel, maar Reynders drukt hoop op vertrouwensstemming de kop in Sp.a dreigt met motie van wantrouwen TT

17 december 2018

08u00

Bron: Radio 1 11 Voormalig vicepremier voor N-VA en ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon blijft erbij dat de minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld “alle gemaakte afspraken” uit het verleden moet nakomen als ze nog op enige steun van N-VA wil rekenen. Sp.a kondigt ondertussen aan een motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen als Michel niet zelf het vertrouwen vraagt. Maar minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) laat aan duidelijkheid alvast niets te wensen over: zo’n vertrouwensstemming komt er niet.

Overleeft de minderheidsregering-Michel deze week? Morgen wordt de premier in het parlement verwacht waar hij meer duidelijkheid moet brengen over hoe de ‘restregering’ van MR, CD&V en Open Vld de komende maanden wil overbruggen. Vandaag voert Michel verder overleg achter de schermen. Maar bij steeds meer partijen groeit het besef dat vervroegde verkiezingen misschien dan toch de beste optie zijn.

Toch zegt huidig vicepremier Didier Reynders dat dat niet het geval is. Hij wil gewoon verder gaan en kondigde vanmorgen in De ochtend op Radio 1 bovendien aan dat Michel morgen niet het vertrouwen aan het parlement zal vragen. “We weten dat we maar 52 op 150 zetels hebben”, zo gaf hij aan. “Maar de oppositie mag altijd een motie van wantrouwen indienen.”



Volgens Reynders moet de minderheidsregering gewoon verder doen tot mei - “We zijn aan het einde van de legislatuur” - en kan ze thema per thema steun zoeken bij de verschillende oppositiepartijen, hoewel die laatsten dat categoriek van de hand wijzen. “Na het debat over Marrakesh en het overleg met de sociale partners zaterdag is de begroting op het einde van de week de volgende stap. En dan is het in januari mogelijk misschien iets te doen voor het klimaat. Bijvoorbeeld met Ecolo en Groen. Ik weet niet met welke partijen we dan akkoorden zullen vinden.”



“Michel vecht voor zijn regering”

Ondertussen overlegt Michel verder achter de schermen. Ex-vicepremier Jan Jambon had zaterdag samen met N-VA-fractieleider Peter De Roover een ontmoeting met de premier om de eisen van zijn partij op tafel te leggen.



“Ik ken de premier als een man die vecht voor zijn regering, hij doet dat nu opnieuw”, zei Jambon vanmorgen op Radio 1. “Hij heeft een open geest om te luisteren en te kijken naar oplossingen. Het was een constructief gesprek. Gisteren heeft hij me nog nog gebeld om een paar verduidelijkingen te vragen en zei hij dat hij verder ging met zijn consultaties. De lijnen blijven open, wij staan klaar om de gesprekken verder te zetten.”

“Alle akkoorden nakomen”

“Gemaakte akkoorden uit het verleden moeten gevalideerd worden”, zei Jambon nog. “Er is meer dan de begroting. Alle afspraken moeten nagekomen worden.” De N-VA’er wilde niet ingaan op verdere details, maar mogelijk gaat het om het voor N-VA belangrijke punt van de daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd en een verklaring tot herziening van de grondwet, zodat een nieuwe staatshervorming mogelijk is.

Maar is Michel nu de “marionet” van N-VA, zoals afgelopen weekend in heel wat interviews met N-VA-toppers te lezen en te horen was? “Je moet verder lezen dan de titels”, aldus Jambon. “De premier is vaak onterecht verweten onze marionet te zijn. Dat is hij niet geweest. Maar als hij nu wil verdergaan met het minderheidskabinet, dan is hij per definitie verplicht met de bedelstaf langs de PS of langs de N-VA te komen, en dat lijkt me geen gunstige situatie.”

Schrik voor verkiezingen heeft N-VA dan ook niet. “Er zijn twee pistes. Als de zaken echt vastzitten, moeten we naar verkiezingen, die zijn dan nog altijd de meest logische oplossing.” Want in lopende zaken gaan, kan niet zomaar, zegt Jambon. “Dat is enkel het geval als de Kamer zich ontbindt om naar verkiezingen te gaan en daarna om een regering te vormen. Het is geen keuze die je kan nemen. Een regering kan wel in niksdoende zaken zijn, dat ze niks meer gedaan krijgt, en dat is geen goede zaak”, aldus Jambon.

‘Een regering kan wel in niksdoende zaken zijn, dat ze niks meer gedaan krijgt, en dat is geen goede zaak’ N-VA-Kamerlid Jan Jambon

Motie van wantrouwen?

Over een eventuele motie van wantrouwen tegen Michel wilde Jambon nog geen uitspraken doen. "We zijn aan het werken om tot een klaar en duidelijke situatie te komen, ik wil die gesprekken alle kansen geven en dan zien we wel.”

Bij sp.a vraagt fractieleider Meryame Kitir vooral “meer duidelijkheid over wat de regering gaat doen” en dat de premier zelf het vertrouwen komt vragen in het parlement. “Wij zijn tot op vandaag nog altijd niet gecontacteerd door de premier. Maar wij gaan niet als partij zitten toekijken en doen alsof onze neus bloedt. Wij vragen vooral dat de premier in het parlement komt uitleggen wat zijn plannen zijn. Doet hij dat niet, dan verplicht hij ons om dat aan hem te vragen en een motie van wantrouwen in te dienen.”

Ook Barbara Pas van Vlaams Belang hoopt dat Michel zelf om het vertrouwen komt vragen. “Een motie van wantrouwen zullen wij sowieso steunen”, zegt Pas. Hendrik Vuye van Vuye & Wouters wil vooral eerst de inhoud van de plannen van de premier kennen.

