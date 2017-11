Jambon: "Madrid ging te ver, waar bluijft Europa?" 14u20

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toont zich erg scherp voor Spanje in de Catalaanse crisis. "Madrid ging te ver, waar blijft Europa?", zei hij in de studio van VTM NIEUWS. "Mocht dit in Polen of Hongarije gebeuren, dan zouden er heel wat andere reacties zijn. De internationale gemeenschap moet oogje in het zeil houden."