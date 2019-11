Jambon maakt opening om projectsubsidies toch te verhogen SVM

28 november 2019

17u14

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft in het parlement een opening gemaakt om de projectsubsidies te verhogen. Het bedrag dat nu beschikbaar is, wordt uitgekeerd in de eerste ronde in januari. Bij de begrotingscontrole in het voorjaar kan dan extra budget worden gezocht voor de tweede ronde.

De Vlaamse regering kondigde enkele weken geleden aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies voor cultuur. Die gaan voornamelijk naar beginnende kunstenaars en worden beschouwd als het 'humus' van de cultuursector.

Stephanie D'Hose van Open Vld deed bij de bespreking van de beleidsnota een voorstel. "Misschien is het een idee om de volledige 3,4 miljoen euro die nu in de projectenpot zit al voor de eerste ronde in januari aan te wenden. Bij de begrotingscontrole kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde -in juli- nieuwe middelen aanwenden", zei ze.

“Algemene lijn blijft behouden”

Jambon maakte in zijn antwoord duidelijk dat de besparing op cultuur in het algemeen niet wordt teruggedraaid. "Ik heb oKo, het overleg van kunstenorganisaties, gezegd dat de algemene besparingslijn die we nastreven behouden blijft", zei hij. "Als je dat op de helling zet, komen alle departementen wel met verhalen. Maar ik heb hen ook gezegd dat ik verder overleg wil plegen om te bekijken of er binnen het kunstendecreet een verschuiving van kredieten mogelijk is. Ik ben met hen overeengekomen dat we dat zullen doen in het licht van de eerstvolgende begrotingscontrole. Die zal voor de paasvakantie plaatsvinden."

"Zodra ik beleidsruimte kan creëren in cultuur gaan we die pot voor de projectsubsidies trachten te verhogen. Dat is een engagement dat ik wil nemen, maar het precieze bedrag wil ik nog niet in beton gieten."

Canon

De minister gaf daarnaast meer toelichting bij de inmiddels beruchte Vlaamse canon uit het regeerakkoord. "Dat project zal door minister van Onderwijs Ben Weyts getrokken worden", zei hij. "In de eerste plaats moet een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie samengesteld worden. Die zal haar werk met de grootste vrijheid kunnen uitvoeren. De politiek start enkel het traject op.”