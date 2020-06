Jambon maakt opdeling van 65 miljoen voor cultuurwereld bekend LH

04 juni 2020

15u08

Bron: Belga 1 In het Vlaams Parlement heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag de bedragen uit het noodfonds bekendgemaakt waarop de cultuurspelers kunnen rekenen. Voor de evenementensector komt er nog een afzonderlijk initiatief, zei hij.

Dinsdag kondigde de Vlaamse regering een noodfonds van 265 miljoen euro aan. Daarvan werd 65 miljoen euro gereserveerd om de cultuursector door de crisis heen te helpen. "Een kleine 4 miljoen daarvan gaat naar kredieten, onder meer achtergestelde leningen", zei Jambon vandaag. De overige 61 miljoen wordt verdeeld over uiteenlopende cultuursectoren. Zo krijgt het sociaal-cultureel volwassenenwerk 5,7 miljoen euro. De kunstenorganisaties krijgen 9,5 miljoen euro.

De Vlaamse kunstinstellingen, huizen met internationale uitstraling zoals de AB en Opera Vlaanderen, kunnen rekenen op 2,2 miljoen euro. Voor het cultureel erfgoed is er 5,5 miljoen, met daarin inbegrepen de 3 miljoen schadevergoeding voor de stopgezette Van Eyck-tentoonstelling.

De circuskunsten krijgen 850.000 euro en de federatie van amateurkunsten 25.000. Het Vlaams Audiovisueel Fonds mag 5 miljoen verdelen en Literatuur Vlaanderen 1,3 miljoen. Voor eerder geformuleerde noden, vooral via het Cultuurloket, is er 1 miljoen euro. De laatste 30 miljoen wordt voorbehouden om via de uitkering van auteursrechten degenen op te vangen die in de verdeling tussen de mazen van het net glipten.

Gemeentefonds

Daarnaast krijgen de lokale besturen 87 miljoen euro via het Gemeentefonds. Vlaanderen hoopt dat ook daarvan nog 20 miljoen euro naar cultuur zal gaan. Jambon maakte ook duidelijk dat het geld niet is bedoeld om de gemeenten te compenseren voor maatregelen die ze al hebben genomen, maar dat het moet dienen voor nieuwe initiatieven.

"De evenementensector gaan we nog apart bekijken", zei Jambon. "Want in die sector heb je grote sterke commerciële organisaties tot heel kleine spelers. Dus dat was voor ons moeilijk om dat in het noodfonds te vatten. Daarvoor komt nog iets afzonderlijks.”

Lees ook: Cultuursector reageert ontgoocheld op nieuwe maatregelen: “Waar is de logica?” (+)