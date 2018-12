Jambon legt eed af als burgemeester, nog drie burgemeesters te gaan in provincie Antwerpen kg

24 december 2018

13u16

Bron: Belga 0 Bij provinciegouverneur Cathy Berx in Antwerpen hebben nog eens negen burgemeesters vandaag de eed afgelegd voor de legislatuur 2019-2024. Een van hen was voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA, Brasschaat). Alleen Antwerpen zelf, Borsbeek en Heist-op-den-Berg moeten nu nog een nieuwe burgemeester krijgen.

Jambon was ook de voorbije legislatuur burgemeester in Brasschaat, maar omwille van zijn ministerpost was dat louter titelvoerend. Eerst werd hij vervangen door partijgenoot Koen Verberck en toen die in de zomer van dit jaar naar de privé overstapte, nam Philip Cools, eveneens N-VA, het over.



Cools zou na de nieuwe verkiezingsoverwinning van N-VA in Brasschaat waarnemend burgemeester blijven bij het begin van de nieuwe legislatuur, maar door het ontslag van Jambon als vicepremier kwam daar verandering in. N-VA sloot in Brasschaat trouwens een coalitie met Open Vld.

Al 66 burgemeesters

Ook de burgemeesters van Lint (Harry Debrabandere, N-VA), Schilde (Dirk Bauwens, N-VA), Zoersel (Liesbeth Verstreken, N-VA), Boom (Jeroen Baert, N-VA), Lier (Frank Boogaerts, N-VA), Herenthout (Stijn Raeymaekers, Eenheid-N-VA), Beerse (Bart Craane, CDE-Vlim.be) en Malle (Harry Hendrickx, DBM) legden vandaag de eed af. Dat betekent dat 66 van de 69 Antwerpse gemeenten nu hun burgemeester te pakken hebben.

Nog drie te gaan

De stad Antwerpen ontbreekt nog omdat de coalitie tussen N-VA, sp.a en Open Vld er nog maar net rond is, maar de voordrachtsakte voor De Wever is er wel al getekend.



In Heist-op-den-Berg zijn er volop coalitiegesprekken aan de gang tussen CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld en Groen, maar is er wel al een akkoord over het burgemeesterschap van Luc Vleugels (CD&V) tijdens de eerste drie jaar.



In Borsbeek zijn N-VA en Iedereen Borsbeek tot elkaar veroordeeld omdat voorts alleen Vlaams Belang verkozenen telt, maar is er nog steeds geen akkoord bereikt.

