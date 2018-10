Jambon lanceert pilootproject voor jongeren in Molenbeek: “We moeten hun harten veroveren” SVM

31 oktober 2018

09u39

Bron: Belga 0 Jan Jambon (N-VA) lanceert binnenkort een pilootproject voor jongeren in Molenbeek. "De harde aanpak van terroristen en criminelen was een eerste prioriteit, nu moeten we ervoor zorgen dat jongeren niet opnieuw in de netten van malafide bendes terechtkomen", aldus de m inister van Binnenlandse Zaken. Het project kan over enkele weken van start gaan en moet jongeren onder meer helpen om hun talenten te ontwikkelen en een job te vinden.

Na de aanslagen in Parijs in november 2015 ontwikkelde de federale regering het Kanaalplan, een van de speerpunten in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Dat plan gaat onder meer gepaard met meer politiecontroles en controles op woningen in een achttal Brusselse gemeenten, waaronder Molenbeek.

Nu wil Jambon ook nog meer inzetten op preventie. Concreet werkt de minister aan een project in een probleemwijk in Molenbeek, waar jonge Molenbekenaars kunnen samenkomen en waar ze de kans zullen krijgen hun talenten te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de zoektocht naar een job. De minister maakte daar 200.000 euro voor vrij, en ook private partners investeerden mee. Sihame El Kaouakibi, bekend om de Antwerpse jongerenprojecten Let's Go Urban en Wannawork, leidt het plan in goede banen.

“Harten van jongeren veroveren”

"De overheid en de privésector slaan de handen in elkaar in Molenbeek, een symbolische plek", zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. "Dit is het bewijs dat we de strijd tegen extremisme als een inclusief totaalproject zien. We moeten de harten van de jongeren veroveren en zorgen dat ze kansen grijpen in onze samenleving.”

De uitrol van het project verliep niet van een leien dakje omdat het huidige gemeentebestuur in Molenbeek niet mee wilde. "Onze eerste keuze was om samen te werken met het lokale bestuur", aldus Van Raemdonck. "Burgemeester Françoise Schepmans (MR) was helemaal mee, maar ze kreeg een nul op het rekest van haar meerderheid (met cdH-CD&V en Ecolo-Groen; nvdr).”

“Andere plaatsen kunnen volgen”

Het probleem is intussen omzeild door de opvolging van het project bij Binnenlandse Zaken te leggen. Maar Van Raemdonck noemt het toch "pijnlijk om te zien dat een positief project vanuit de federale overheid botst op de muren van het lokale bestuur".

Het jongerenproject kan over enkele weken van start gaan, aldus nog van Raemdonck. "Dit zien we als een nationaal proefproject. Als het een succes blijkt, kunnen andere plaatsen in ons land volgen."