Jambon kondigt maatschappelijk relancecomité aan, afgevaardigde culturele sector ontbreekt NLA

17 mei 2020

12u33

Bron: Belga 5 Naast het economisch relancecomité richt de Vlaamse regering ook een maatschappelijk relancecomité op. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag aan in De Zevende Dag. Beide comités gaan in de toekomst in elkaar schuiven. In het maatschappelijk comité ontbreekt een afgevaardigde van de culturele sector.

Jambon stelde dat het Vlaams relanceplan zowel een economisch als een maatschappelijk luik zal hebben. Het economisch relancecomité werd een tiental dagen geleden opgericht. Vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het maatschappelijke relancecomité. Het volstaat niet om alleen de economie er bovenop te helpen, maar ook maatschappelijk is er heel wat werk nodig, luidt de redenering.

Het maatschappelijk comité bestaat uit specialisten uit diverse geledingen van de maatschappij: socio-econoom Ive Marx, gezondheidseconoom Lieven Annemans, professor seksueel strafrecht Liesbet Ballon, expert smartcities en inrichting van openbare ruimten Pieter Ballon, Emmaüs-bestuurder Inge Vervotte, onderwijspsycholoog Wouter Duyck, Sabine Bourgeois van het Oranjehuis en Alexandra Smarandescu, de voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad.

Culturele sector niet vertegenwoordigd

Jambon erkende dat er geen specifieke afgevaardigde is van de culturele sector, maar dat geldt volgens hem ook voor andere sectoren, terwijl het relancecomité niet oneindig uitgebreid kan worden. "Bovendien ben ik ook minister van Cultuur en ik zal erop toezien dat ook de cultuur aan bod komt", stelde de minister-president nog.

De coronacrisis treft de cultuursector hard. Eerder deze week verspreidde de sector een open brief waarin ze een gegarandeerd inkomen vragen.

Heropflakkering vermijden

Minister-president Jambon benadrukte voorts dat het belangrijk is om een nieuwe opflakkering van het cononavirus te vermijden. Daarvoor moeten de testen opgedreven worden en moet aan contactopvolging gedaan worden. “Zo kunnen we de zieken in quarantaine plaatsen en niet langer heel de maatschappij, zoals in de eerste fase”, aldus Jambon.

Jambon wees er ook op dat intussen alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra intussen getest zijn. En daaruit blijkt dat de toestand dezelfde is als in de ziekenhuizen. Enkel in 30 procent van de woonzorgcentra zijn er problemen. De woonzorgcentra als argument gebruiken voor een herfederalisering gaat voor de N-VA’er dus niet op. “Het noorden en zuiden van het land hebben ook een zeer verschillende blik op de zorg.”