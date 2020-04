Jambon in videoboodschap: “Laten we nu volharden, om binnenkort weer volop van het leven te genieten” NLA

25 april 2020

15u40

Bron: Belga 12 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de Vlamingen in een videoboodschap op sociale media op om de coronarichtlijnen goed te blijven opvolgen. "Wij staan in heel de wereld bekend als volharders en als levensgenieters. Laten we nu nog volharden, om dan binnenkort terug volop van het leven te kunnen genieten. Ik reken op u", aldus Jambon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De minister-president geeft toe dat de Nationale Veiligheidsraad gisteren te lang heeft vergaderd. "Maar we zijn buiten gekomen met een plan om de strenge coronamaatregelen stilletjes aan terug af te bouwen", zegt hij. Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast. "Dat we met z'n allen de richtlijnen strikt blijven opvolgen: afstand houden, regelmatig de handen wassen, geen onnodige verplaatsingen en geen feestjes bouwen.”

Curve afvlakken

"Als we dat met z'n allen goed blijven opvolgen, dan kunnen er op 4 mei meer mensen aan het werk, kunnen er ook meer sporten beoefend worden, kunnen we dat zelfs met twee vrienden doen. Dan kunnen we op 11 mei misschien alle winkels opendoen en op 18 mei de scholen geleidelijk aan terug openen", aldus de minister-president.

Maar dat alles is dus afhankelijk van het verloop van de curve van de epidemie. "Die moet verder naar beneden. De epidemie moet verder ingedijkt worden", benadrukt Jambon. "Als we daarin slagen, dan kunnen we in juni misschien nog meer versoepelen en dan kunnen we in de zomer misschien enig vakantiegevoel hebben. En daar zijn we allemaal samen verantwoordelijk voor.”

Daarnaast roept Jambon iedereen op om te denken aan "de vele coronaslachtoffers". "Ze verdienen onze steun en een klein telefoontje is misschien gauw gebeurd.”

Na de Veiligheidsraad van gisteren durven we hoopvol vooruit kijken. Nu volharden en straks terug genieten. pic.twitter.com/rq9SYf1pRY Jan Jambon(@ JanJambon) link

Meer over Jan Jambon

politiek