Jambon I wil 80 procent van de Vlamingen aan de slag Isolde Van Den Eynde

28 augustus 2019

05u00 10 Jambon I wil 80% van de Vlamingen aan het werk. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant halen die lat bijna, maar Antwerpen en Limburg moeten een tandje bijsteken. En Vlaanderen boert globaal beter dan Wallonië, maar dat geldt niet voor elke Vlaamse provincie. "Het is duidelijk: de ene provincie is de andere niet."

Cliché van hardwerkende West-Vlaming klopt

Het is een huizenhoog cliché, maar in West-Vlaanderen wordt er hard gewerkt. De werkzaamheidsgraad geeft aan welk percentage van de bevolking tussen 25 en 64 jaar aan het werk is. En in West-Vlaanderen ligt die met 79,6% hoger dan in alle andere provincies. West-Vlaanderen haalt zo bijna de ambitie van de toekomstige Vlaamse regering: de werkzaamheidsgraad van Vlaanderen opkrikken naar 80%. Vlaams-Brabant komt ook dicht in de buurt, maar andere provincies zullen een tandje moeten bijsteken om die lat te halen. Het aantal werklozen in West-Vlaanderen ligt met 1,7% laag (alleen Oost-Vlaanderen doet met 1,6% iets beter) en 'maar' 18,7% van de mensen tussen 25 en 64 jaar, werkt niet én zoekt geen job. Dat is niet alleen een laag percentage, maar volgens professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) die de cijfers onderzocht, daalde die inactiviteit de voorbije tien jaar nergens zo sterk als in West-Vlaanderen. Een West-Vlaming klopt - samen met de Vlaams-Brabander - de langste uren: gemiddeld 38,5 per week.

Limburg is de Vlaamse hekkensluiter ...

Die befaamde werkzaamheidsgraad toont in Limburg een ander uiterste: 74,5% van de Limburgers tussen 25 en 64 jaar is aan de slag en nergens in Vlaanderen ligt dat cijfer zo laag. Het aantal Limburgers tussen 25 en 64 jaar dat niet werkt en geen job zoekt, piekt met 23,1%. Het werkloosheidscijfer oogt ten opzichte van de andere provincies iets beter met 2,4%, maar in vergelijking met West-Vlaanderen is er toch een fameuze achterstand. Een werkweek bestaat voor de Limburger gemiddeld uit 36,4 uren per week en ook daar is de Limburgse gouw de Vlaamse hekkensluiter. "Er is tussen de provincies dan ook een groot verschil in welvarendheid en economische activiteit. Limburg kende flink wat economische tegenvallers: het sluiten van de mijnen, van enkele autofabrieken. Het opleidingsniveau ligt er gemiddeld ook lager, de universiteit is er vrij nieuw. Ook het bruto binnenlands product per hoofd is lager dan in alle andere provincies. Het zijn geen sluitende verklaringen, maar het zijn wel zaken die meespelen in de lage scores voor Limburg", denkt professor Baert.

... en moet soms zelfs Wallonië laten voorgaan

Wallonië hinkt achter op Vlaanderen: ook dat bekende cliché wordt door de cijfers bevestigd. Globaal steeg het aantal werkende Vlamingen tussen 2008 en 2018 van 74% naar 77,5%. In Wallonië nam in dezelfde periode het aantal werkenden toe van 65,6% naar 67,4%. "De kloof nam de laatste tien jaar dus alleen maar toe", stelt professor Baert vast. De taalgrens lijkt ook op een werkloosheidsgrens: Wallonië telt nergens minder werklozen dan in Vlaanderen. Een illustratie: Henegouwen telt viermaal meer werklozen dan Oost-Vlaanderen. Ook de werkweek oogt in Wallonië gemiddeld minder zwaar dan in Vlaanderen. Enkel in Waals-Brabant kloppen de werkenden meer uren dan het Europese gemiddelde van 37,5 uur per week. Maar niet elke Waalse provincie boert slechter dan Vlaanderen. In Limburg zijn er procentueel minder mensen aan het werk dan in Waals-Brabant en Luxemburg. De groep die niet werkt en geen job zoekt, is groter in Limburg en Antwerpen dan in Waals-Brabant en Luxemburg. Die twee Waalse provincies steken er dan ook bovenuit: er zijn meer mensen aan de slag, minder werklozen en werkonwilligen dan in de rest van het gewest. "Net als Limburg kennen Henegouwen en Luik een verleden in oudere industrie, maar ze zijn niet snel genoeg op de nieuwe technologieën gesprongen", aldus Baert. "In Waals-Brabant is er meer economische bedrijvigheid en de provincie profiteert van een grote, gerenommeerde universiteit (Louvain-La Neuve)."