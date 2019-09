Jambon I is een feit: dit is wat we nu weten over het regeerakkoord TT

30 september 2019

08u19 16 Na intensieve onderhandelingen zijn N-VA, CD&V en Open VLD tot een akkoord gekomen voor een regering met N-VA’er Jan Jambon aan het hoofd. Dit is wat we nu weten.

“Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles”, luidt het cliché bij onderhandelingen in de Belgische politiek. En dat akkoord is nu gevonden. Na 127 dagen hebben N-VA, CD&V en Open Vld een regeerakkoord gesloten om Vlaanderen de komende vijf jaar te besturen.

Volg de reacties op de nieuwe Vlaamse regering en de voorstelling ervan hier live.

De onderhandelaars zaten sinds gisteren 10 uur bijeen om richting finish te gaan. Vooral de begroting gaf de partijen kopzorgen. Veel hing af van de vraag of het begrotingsevenwicht uitgesteld werd richting 2024. Dat werd uiteindelijk 2021. Dit is wat we al weten van het regeerakkoord

Einde opkomstplicht lokale verkiezingen

De opkomstplicht bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen verdwijnt. En de kandidaat met de meeste stemmen van de grootste coalitiepartner wordt automatisch burgemeester. Ook de lijststem op lokale en provinciale lijsten verdwijnt.

Onderwijs

Het door de onderwijswereld vaak verfoeide M-decreet gaat op de schop. Er komt een ‘begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden’ in de plaats. Wat het precieze verschil is, moet nog blijken. In het hoger onderwijs komt er een harde knip tussen bachelors en masters.

Geen nieuwe belastingen

Die zijn onverteerbaar voor de Vlaams-nationalisten en liberalen. Er zijn wel belastinghervormingen en -verlagingen in aantocht. Het begrotingsevenwicht wordt opgeschoven naar 2021. Of er daarbij naast de Oosterweelverbinding nog andere investeringen buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden, is voorlopig onduidelijk.

Invoering jobkorting

Deze maatregel zou 500 à 600 miljoen euro kosten en moet ervoor zorgen dat mensen met lage lonen netto meer overhouden.

Einde van de woonbonus

Die woonbonus krijgt vaak kritiek omdat hij de woningprijzen opdrijft en vooral in de zak belandt van wie al een mooi vermogen heeft opgebouwd. In plaats van de woonbonus komt er een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent.

Extra geld naar fietspaden en sporen

Het budget voor fietspaden gaat verdubbelen tot 300 miljoen euro. Ook de spoorinfrastructuur zou een financiële opkikker krijgen.

Strengere inburgering

Het staat zo goed als vast dat het inburgeringstraject voor nieuwkomers voortaan betalend wordt. Ook over de beperking van de toegang tot sociale rechten is er een akkoord. Lees hier meer over onder andere de verplichting minstens vijf jaar in een gemeente te wonen voor je een sociale woning zal krijgen. Asielzoekers zouden geen kinderbijslag meer krijgen.

Hoe gaat het nu verder?

• Regeerakkoord. Het is wachten op een eerste persconferentie waar toekomstig minister-president Jan Jambon de krijtlijnen van het regeerakkoord toelicht. Het definitieve document wordt dan wellicht vlak voor of na de partijcongressen gepubliceerd.

• Ministerposten. Wie wordt minister onder Jambon I? Een aantal namen zijn een certitude, maar voor de definitieve taakverdeling is het gewoonlijk wachten tot na de partijcongressen.

Lees nu: Welke partij mag als eerste een ministerportefeuille kiezen? En wie zijn de kandidaten?

• Partijcongressen. De drie partijen moeten het regeerakkoord morgen goedkeuren op hun partijcongressen. Veel tegenstand wordt niet verwacht van de achterban, waardoor het eerder om een formaliteit gaat.

• Regeerverklaring. Minister-president Jan Jambon moet het regeerakkoord toelichten tijdens een regeerverklaring in het Vlaams Parlement. Die heet gewoonlijk ‘de septemberverklaring’ maar het is vrijwel onmogelijk die effectief nog in september te houden. Allicht is het debat voor donderdag, de vertrouwensstemming voor vrijdag.

Verliezende partijen

De Zweedse partijen hebben eigenlijk de verkiezingen van 26 mei verloren. N-VA verloor 7,1 procentpunt, CD&V 5,1 procentpunt en Open Vld 1,1 procentpunt. Mede daardoor voerde ‘Vlaams informateur’ Bart De Wever (N-VA) eerst gesprekken met Vlaams Belang, al was een meerderheid met de partij van Tom Van Grieken bij voorbaat kansloos. Kort daarna vielen de Zweedse partijen opnieuw in elkaars armen.

De nieuwe regering is een verderzetting van de regering-Bourgeois I.

Wat met de federale onderhandelingen?

Nu de Vlaamse regering zo goed als rond is, kunnen ook de federale onderhandelingen hervatten. Tijdens een geheim diner op 6 september spraken N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo af om de federale formatie stil te leggen zolang Vlaanderen en Wallonië geen regeringen hadden.

De verwachting is dat informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) snel hun mandaat inleveren. Zij worden dan wellicht vervangen door een geel-rood duo: een Vlaams-nationalist en een Franstalige socialist. Die moeten uitzoeken of een samenwerking tussen hun partijen mogelijk is.