Jambon houdt boot voor overheidssteun aan organisator Boekenbeurs af: "Boek.be moet eerst intern orde op zaken stellen"

08 oktober 2020

12u34

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) erkent het belang van de Boekenbeurs voor de letterensector, maar houdt de boot voor overheidssteun voor beursorganisator boek.be voorlopig af. "Boek.be is een privé-initiatief en moet eerst zelf financieel orde op zaken stellen", zei Jambon donderdag in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens.

Boek.be, de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, zit al langer in moeilijke papieren. Eerder dit jaar moest de organisatie ontslagen aankondigen en door de coronacrisis valt ook de jaarlijkse Boekenbeurs in het water. De organisatie heeft samen met de VRT wel een alternatief programma uitgewerkt, met onder meer een Boekenmarathon, maar onlangs raakte bekend dat de organisatie ook met schuldeisers overlegt over een herstructureringsplan.

‘Belangrijke rol’

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon erkent het belang van de Boekenbeurs voor de Vlaamse letterensector. Maar omdat boek.be een privé-initiatief is, moet de organisatie in de eerste plaats zelf "orde op zaken stellen". Boek.be kan net zoals andere getroffen bedrijven en organisaties een beroep doen op de Vlaamse corona-ondersteuningsmaatregelen. Zo heeft de organisatie bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de regeling rond tijdelijke werkloosheid.

Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens vroeg Jambon ook of hij denkt aan overheidssteun voor boek.be. "Ik zit een beetje verveeld met die vraag", antwoordde Jambon. "Als ik nu ga zeggen dat we hen financieel gaan ondersteunen, zal de druk op de privé-organisatie om zelf orde op zaken te stellen minder groot zijn. De problemen bij boek.be hebben ook niet alleen te maken met corona", aldus Jambon. Toch erkent Jambon de "belangrijke rol" die boek.be speelt. "En als de Boekenbeurs zou wegvallen, hebben we allemaal een probleem.”

Lokale boekhandels

De minister-president kreeg van verschillende parlementsleden ook de vraag om vanuit de overheid de verkoop via lokale boekhandels te ondersteunen. Die lokale boekhandels hebben het door de concurrentie met onlineplatformen als bol.com extra moeilijk. "We leven natuurlijk in een vrijemarkteconomie, maar ik ga wel aan de VRT vragen om dat aspect van lokaal kopen ook mee te nemen in hun campagne", aldus nog Jambon.

