Jambon herhaalt nood aan uitstel kernuitstap Brusselse regering keurt visietekst goed waar kernkabinet zich vandaag over buigt

Bron: Belga 0 Photo News "We denken dat het onmogelijk is om de kernuitstap te behouden en tegelijk de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid te garanderen". Dat heeft federaal vicepremier Jan Jambon (N-VA) gezegd over het interfederale Energiepact. De N-VA-minister dringt aan op meer "becijferingen". Na de Waalse regering heeft vandaag ook de Brusselse regering het licht op groen gezet voor de visietekst voor het interfederale Energiepact

Dat heeft de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) bekendgemaakt. De tekst voor het Energiepact moet nu ook nog groen licht krijgen van de federale en Vlaamse regering. Dat belooft een stuk moeilijker te worden omdat de grootste regeringspartij N-VA de voorliggende tekst al heeft afgeschoten omdat die vasthoudt aan de kernuitstap in 2025.

"We hebben geen verlaging van de loonlasten gerealiseerd om vervolgens de elektriciteitskosten te verhogen", aldus Jambon voor de start van het kernkabinet. Dat kernkabinet buigt zich vandaag over de visietekst die de vier energieministers hebben afgesloten om te komen tot een interfederaal energiepact. "We zijn er niet van overtuigd dat dat mogelijk is met wat er nu op tafel ligt. Er zijn meer cijfers nodig", aldus Jambon.

Eerder deze week bereikten de vier energieministers een akkoord over een tekst voor het energiepact. "We gaan de visie voorstellen waarover we een akkoord hebben bereikt", zo verklaarde federaal energieminister Marie Christine Marghem. "We zullen discussiëren over de cijfers en het traject. Maar vooraleer we de cijfers kunnen aansnijden, moeten we het eerst eens worden over het traject en dat traject is gebaseerd op een kernuitstap in 2025", aldus Marghem.

Actie Greenpeace

Actievoerders van milieuorganisatie Greenpeace protesteren vanochtend sinds 8.30 uur met een groot spandoek voor het federaal parlement in de Brusselse Wetstraat. Ze willen daarmee de ministers, die zich buigen over de energietoekomst van België, erop wijzen dat er in 2025 definitief een einde moet komen aan kernenergie in België.

Op de spandoek staat de boodschap 'The End'. Twee kleinere boodschappen luiden '100 pct hernieuwbaar, 0 pct nucleair'.

De grootste partij wil enkele kerncentrales openhouden na 2025, en probeert het Energiepact nog te kelderen. De kracht van verandering geldt blijkbaar niet als het over onze energiebevoorrading gaat Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België

Greenpeace benadrukt dat de federale regering en gewesten drie jaar lang gediscussieerd hebben over hun energievisie, en onlangs het eindelijk eens geraakt zijn over een Energiepact. Daarin wordt de kernuitstap tegen 2025 bevestigd en wordt sterk ingezet op hernieuwbare energie, twee zaken die de milieubeweging toejuicht.

"Maar dat is buiten de N-VA gerekend", zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. "De grootste partij wil enkele kerncentrales openhouden na 2025, en probeert het Energiepact nog te kelderen. De kracht van verandering geldt blijkbaar niet als het over onze energiebevoorrading gaat."

Zo'n levensduurverlenging blokkeert volgens Vande Putte de transitie naar 100 % hernieuwbare energie. "Paradoxaal genoeg brengt ze de bevoorradingszekerheid in het gedrang, en we dreigen afhankelijk te blijven van onbetrouwbare, verouderde kerncentrales. Daarom vinden we het belangrijk dat de federale regering vandaag vasthoudt aan het Energiepact."

