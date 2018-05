Jambon hekelt gebrekkige communicatie Electrabel na lek Doel 1 HA

03 mei 2018

18u11

Bron: Belga 0 Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, is in de fout gegaan bij de communicatie over het lek in de centrale Doel 1. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in de Kamer. De minister benadrukte wel dat er op geen enkel moment een risico is geweest voor het leefmilieu, de bevolking en de werknemers.

Het water dat uit het primaire circuit lekte en dat op 23 april is opgemerkt, kwam terecht in een opvangmechanisme. Er is nooit enig risico geweest dat water in leefmilieu terechtkwam, zei minister Jambon. Om de oorzaak van het lek te herstellen, is een onderhoud dat voor eind mei voorzien was, vervroegd. Wel is het fout gelopen bij de communicatie over het incident. Electrabel moet normaal binnen de twee dagen een inschaling doen, maar die is pas op 30 april bij de nucleaire waakhond FANC toegekomen. De inschaling van het risico was evenwel nul. Volgens de minister werden de Nederlandse diensten wel correct geïnformeerd.

De subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer hoort het FANC volgende week dinsdag over het voorval.