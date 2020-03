Jambon: "Hamsteren is zeer asociaal gedrag, er is geen enkele reden toe" Redactie

13 maart 2020

21u07

Bron: Belga 536 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is streng voor de vele Vlamingen die de afgelopen week aan het hamsteren sloegen uit angst voor bevoorradingsproblemen door de uitbraak van het coronavirus. "Ik roep iedereen op om het hoofd koel te houden: het heeft geen enkele zin om te hamsteren en het is zeer asociaal gedrag", zei hij in ‘Terzake’ op Canvas.

Het is sinds donderdagmiddag een overrompeling in veel supermarkten in Vlaanderen. Veel Vlamingen slaan hopen voedsel en toiletartikelen in, waardoor de winkels met lege rekken kampen. Schaarste is er niet, maar door de grote drukte krijgen de werknemers niet altijd de tijd om de rekken tijdig aan te vullen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is streng voor de hamsteraars. "Het gaat om een habbekrats van de Vlamingen, maar ik roep iedereen op om het hoofd koel te houden. Politici, wetenschappers en de sector zelf zijn unisono: het heeft geen enkele zin. En het is zeer asociaal gedrag", zei hij in ‘Terzake’.

De minister-president roept horecazaken en -klanten ook op vanavond geen grote feestjes te houden vooraleer de horecazaken om middernacht dicht moeten. "Die maatregel is er net om te vermijden dat heel veel mensen samenkomen op één plaats. Ik begrijp dat, voor veel uitbaters en klanten is dat een verschrikkelijk bericht geweest, maar stel de feestjes uit tot na de coronaperiode", klonk het.

