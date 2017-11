Jambon haalt fors uit naar relschoppers: "Crapuleus gedrag van schorriemorrie" HA

17u19

Bron: Belga 0 BELGA Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft deze namiddag in de Kamer fors uitgehaald naar de relschoppers die afgelopen weekend en gisteren schade aanrichtten in onze hoofdstad en agenten aanvielen. Hij had het tijdens het vragenuurtje over "crapuleus gedrag" en wil dat "deze vandalen" onmiddellijk tot de orde worden geroepen met een lik-op-stuk-beleid.

"Wat we de afgelopen week hebben zien gebeuren, zijn geen incidenten", verklaarde minister Jambon (N-VA) tijdens een minidebat over de rellen. "Het zijn de steeds zichtbaarder wordende uitwassen van een kanker die, als we hem nu niet stoppen, ons maatschappelijk weefsel verder gaat aanvreten en onherstelbare schade toebrengen. Dat laat ik niet gebeuren".

Elke fractie in de Kamer veroordeelde de feiten van zaterdagavond en gisteren en noemde het gebruikte geweld onaanvaardbaar. Wel werden verschillende vragen gesteld bij het optreden van de politie, of het gebrek daaraan. "Was de federale reserve beschikbaar?", "Klopt het dat de politie niet mocht optreden?" en "Kreeg de politie de juiste orders?" En uiteraard rees hier en daar de vraag om de zes Brusselse politiezones tot één zone te fuseren.

Volgens minister Jambon worden "nogal gemakkelijk stenen gegooid" naar de politie. "Dat is onaanvaardbaar. Het is niet de politie die de rellen heeft veroorzaakt. Het was crapuleus gedrag van schorriemorrie". De vicepremier wil het de daders "niet langer gunnen dat ze straffeloos en in anonimiteit overal mee wegkomen".

Er wordt nogal gemakkelijk met stenen gegooid naar de politie. Het is niet zij die de rellen heeft veroorzaakt

Jambon wees erop dat de ordehandhaving een lokale verantwoordelijkheid was, maar dat hij zich niettemin aangesproken voelt als minister van Veiligheid. Ook benadrukte de minister dat de federale reserve snel en adequaat ter beschikking stond. Inhoudelijk wilde hij geen commentaar kwijt. Morgen verwacht hij het verslag van een onderzoek naar de feiten van zaterdag op zijn bureau. En vanavond vindt al een eerste overleg plaats met Justitieminister Koen Geens (CD&V) over het actieplan dat na de ministerraad werd aangekondigd.

De minister merkte nog op dat een 23-koppige eenheid binnen de politie het internet scant, maar dat dit een immense opdracht is. Over de komst van socialemediafiguur Vargasss92 was informatie opgepikt, luidde het. Wat de eengemaakte zone betreft, herhaalde minister Jambon voorstander te zijn van grotere zones. Momenteel loopt een studie naar de 187 zones die ons land rijk is.