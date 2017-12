Jambon: geweld tegen politiehond = geweld tegen agent kv

Bron: Belga Het hondenteam van de Gentse politie bestaat dit jaar vijf jaar. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon overweegt geweldpleging tegen politiehonden gelijk te stellen met geweld tegen een politieambtenaar. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Katja Gabriëls (Open Vld). Ons land beschouwt momenteel een politiehond bij de uitvoering van politietaken als een voorwerp naast de andere politiemiddelen die ingezet worden.

"Het lijkt me toch een meerwaarde om geweld tegen een politiehond apart op te nemen in een wetgeving en, zoals het Europees Hof van Justitie in Straatsburg heeft geoordeeld, gelijk te stellen met geweld tegen een politieambtenaar. Dit zal verder juridisch geanalyseerd worden", aldus Jambon, die hierbij verwijst naar een uitspraak van het Hof die ingeleid werd door een Noorse hondengeleider van wie de diensthond werd aangevallen.

BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

In haar vraagstelling verwees Gabriëls naar het feit dat een politiehond van de politiezone Brussel-West enkele maanden geleden zwaargewond raakte nadat het dier in een appartement in Jette met een mes werd aangevallen door een psychiatrische patiënt. Naar aanleiding daaraan werd een petitie opgestart om de politiehond te laten erkennen als een verlengstuk van een politieagent. "Door de huidige wettelijke kwalificatie van de politiehond kan een geleider zijn hond niet eens gewettigd verdedigen en is de wettige verdediging ook niet inroepbaar", aldus Gabriëls.