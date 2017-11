Jambon, Geens en Close veroordelen nieuwe rellen: "Onaanvaardbaar"

19u57

Bron: Twitter, VTM NIEUWS

Photo News

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) veroordelen de nieuwe rellen in Brussel. Na een manifestatie tegen slavernij in Libië op het Poelaertplein trok een bende naar de Louizalaan om daar een ravage aan te richten. In totaal werden 71 jongeren opgepakt.