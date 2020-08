Jambon geeft straks tekst en uitleg over zaak-Chovanec: dit weten we al

Wat wist Jan Jambon (N-VA) over de tragische dood van Jozef Chovanec? Vandaag wil hij duidelijkheid scheppen op een speciale persconferentie in Brasschaat, vanaf 14u55 te live te volgen via een extra online VTM NIEUWS-uitzending op HLN LIVE . Hij zal daar naar verluidt een tijdlijn presenteren. Dit weten we al.