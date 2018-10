Jambon: "Francken één van de opties om Vandeput te vervangen als minister" Redactie

16 oktober 2018

07u57

Bron: belga 0 Wie zal Steven Vandeput vervangen als minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel nu de N-VA'er burgemeester wordt van Hasselt? Volgens N-VA-vicepremier Jan Jambon wordt die vervanging in de komende weken rustig bekeken. In de kranten wordt daarover al duchtig gespeculeerd.

Onder meer de naam van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duikt daarbij op. "Theo is een man met veel kwaliteiten. Hij is één van de opties", zo zei Jambon in het VRT-radioprogramma De Ochtend. "Maar we hebben nog tijd tot 1 januari", klonk het nog.