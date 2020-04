Jambon en Rutte overleggen maandag voor het eerst sinds coronacrisis AH

19 april 2020

13u04

Bron: Belga 8 Vlaams minister-president Jan Jambon pleegt morgen maandag overleg met de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Het is voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis enkele weken geleden dat beide regeringsleiders met elkaar praten.

Zowat een maand geleden gingen de grenzen tussen ons land en de buurlanden dicht voor de zogenaamd niet-essentiële verplaatsingen. Dat gebeurde omdat de provinciegouverneurs de dagen voordien het signaal gaven dat steeds meer Nederlanders en Duitsers de grens overstaken om te winkelen of te tanken of voor toerisme. Na de invoering van de eerste coronamaatregelen waren er ook Belgen die naar de buurlanden trokken, waar nog geen strenge ingrepen waren doorgevoerd.

Grensproblematiek

De grensproblematiek zal wellicht aan bod komen in het virtuele onderhoud tussen Jambon en Rutte. “Het gesprek zal beide regeringsleiders de kans bieden een betere kijk te krijgen op de situatie over de grens, op de wederzijdse aanpak en eventuele best practices”, licht de woordvoerder van Jambon toe.

Daarbij rijst ook de vraag of buurlanden met aangrenzende streken hun beleid en maatregelen niet meer op elkaar moeten afstemmen. Op de Nederlandse radiozender Radio 1 benadrukte Jambon dat je daarvoor moet kijken naar de fase waarin je land zich in de coronacurve bevindt. “Als je niet in dezelfde fase zit, dat is het logisch dat je andere maatregelen neemt”, aldus de Vlaamse minister-president.