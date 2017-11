Jambon en Michel veroordelen nieuw geweld: "Geen straffeloosheid voor geweld tegen politie" Redactie

17u31

Bron: Belga 24 Photo News Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) veroordeelt de rellen die in de late namiddag zijn ontstaan aan het Muntplein in Brussel. Hij kondigt aan dat de federale politie versterking stuurt.

Enkele dagen na de rellen van zaterdagavond op de Lemonnierlaan in Brussel, braken deze namiddag opnieuw rellen uit aan het Muntplein. Op Twitter heeft minister Jambon het over "opnieuw ontoelaatbaar en onbegrijpelijk geweld in centrum Brussel". Hij verzekert dat de diensten al het nodige doen om de situatie onder controle te krijgen en dat de federale politie versterking stuurt.

Opnieuw ontoelaatbaar en onbegrijpelijk geweld in centrum Brussel. Onze diensten doen al het nodige om de situatie onder controle te krijgen. Federale politie stuurt versterking. Jan Jambon(@ JanJambon) link

Premier Charles Michel predikt naar eigen zeggen nultolerantie voor rellen zoals vandaag in Brussel. "Er mag geen straffeloosheid heersen voor geweldplegers tegen de politie", aldus de premier.

De premier wil zijn steun uitspreken voor de veiligheidsdiensten, "die zich volop inzetten om de openbare orde te handhaven". "Geweld tegen onze veiligheidsdiensten is onaanvaardbaar", benadrukt Michel. Samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en het Crisiscentrum volgt hij de situatie op de voet.

De vandalen ondergaan een lik-op-stukbeleid #Brussel trekt duidelijke grens #rellen #muntplein Al 16 arrestaties gebeurd en er volgt meer Els Ampe(@ ElsAmpe) link

Terug onlusten in Brussel. Stukgeslagen wagen en inhoud verdwenen. Wie dat doet heeft geen plaats in onze samenleving. #Muntplein pic.twitter.com/17djtgit4J Johan Vd Driessche(@ jvddriessche) link

Ik zie anders wel een link: 2 keer rellen op 5 dagen, telkens in het centrum van Brussel. Dit. Moet. Stoppen. #muntplein https://t.co/o92eT7U8yG Lorin Parys(@ lorinparys) link

Politie Brussel moet alle steun krijgen om snel en kordaat op te treden tegen relschoppers. Dit moet ophouden. Onze hoofdstad verdient beter. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Nadat er bij het geweld en de vernielingen, de brandstichtingen en de plunderingen van zaterdag zo goed als niemand werd aangehouden, ‘waarschuwt’ premier Michel. #potsierlijk



Misschien beter de Spaanse politie inschakelen. #Muntplein https://t.co/3MxfWPOUvA Sam van Rooy 🔴(@ SamvanRooy1) link

Veiligheidscultuur

Ondertussen kondigde Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open Vld) in het Vlaams parlement aan dat hij een gesprek wil met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) over de rellen van afgelopen weekend in Brussel. Volgens Gatz zijn de gebeurtenissen deels te verklaren door het ontbreken van een "correcte veiligheidscultuur" in Brussel.

Wat er afgelopen zaterdagavond aan de Brusselse Lemonnierlaan is gebeurd, kan ook voor Vlaams minister Gatz niet door de beugel. "Dit is inderdaad ontoelaatbaar en dit kan niet meer opnieuw gebeuren", aldus Gatz in het Vlaams Parlement.

Volgens Gatz zijn de problemen met de ordediensten deels te wijten aan "het ontbreken van een correcte veiligheidscultuur". De Open Vld-minister wil daarom een gesprek met Brussels burgemeester Close om zijn "bezorgdheden" over te maken.

Wondermiddel

Gatz steunt ook het pleidooi voor een eengemaakte politie, maar dat is volgens hem ook geen wondermiddel. "Een eengemaakte politiezone kan zeker zoden aan de dijk zetten, maar zal ook niet noodzakelijk alles oplossen, aldus Gatz. Hij hamert vooral op het belang van een betere "veiligheidscultuur" in Brussel.

Vraagsteller Karl Vanlouwe (N-VA) is blij met die aandacht voor een betere veiligheidscultuur, maar hamert er ook op dat het Brusselse "laxisme" niet meer mag aanvaard worden. "We mogen dat laxisme niet laten blijven regeren in onze stad", aldus Vanlouwe.

Vanlouwe stelt voor om de Vlaamse veiligheidscultuur ook in Brussel in te voeren. "Want ik ben ervan overtuigd dat Brussel nood heeft aan 'une approche flamande', een Vlaamse aanpak", dixit het Vlaams parlementslid.