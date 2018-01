Jambon en kabinet Francken: "Gaan ervan uit dat we binnenkort weer Soedanezen kunnen repatriëren" FT

24 januari 2018

10u31

Bron: VRT NWS 4 Op resultaten van het onderzoek naar gefolterde Soedanezen die uit ons land gerepatrieerd werden, blijft het wachten. Al gaan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) ervan uit dat ons land snel weer Soedanese transmigranten terug kan sturen. Dat meldt VRT NWS.

Soedanese transmigranten die in ons land worden opgepakt, kunnen op dit moment niet naar hun thuisland gerepatrieerd worden omdat er een onderzoek loopt naar mogelijke folteringen in Soedan. Teruggekeerde migranten zouden bij aankomst onmenselijk behandeld worden. Dat brachten verschillende getuigenissen aan het licht.

Op resultaten van het onafhankelijke onderzoek, gevoerd door het commissariaat-generaal voor de Vluchtingen en de Staatlozen, is het momenteel nog wachten, al hoopt het kabinet van Francken nog voor eind deze maand duidelijkheid te krijgen. Dan pas kunnen de transmigranten terug naar Soedan gestuurd worden.

Volgens minister Jambon is de opschorting van de repatriëringen "een tijdelijke situatie", ook al wil hij niet vooruit lopen op wat het onderzoek naar boven brengt. "We zullen indien nodig onze terugkeerpolitiek aanpassen", zei hij. Hij gaat ervan uit dat de stop op de terugkeer van Soedanezen binnenkort opgeheven wordt. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hoopt "zo snel mogelijk de repatriëringen te kunnen heropstarten".

Actie aan stations

Afgelopen weekend nog voerde de politie gerichte controles uit in treinstations en op treinstellen van en naar Brussel. Volgens de politie kiezen meer en meer mensensmokkelaars en transmigranten ervoor de trein te nemen om zo naar snelwegparkings te reizen en er in een vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk te klimmen. Bij de actie werden zeventien mensen zonder papieren opgepakt. Zondag nog was er aan het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark een grote protestactie tegen de asiel- en migratiepolitiek van Francken.