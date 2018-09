Jambon en Francken op studiereis naar Folkestone en Dover om beveiliging van naderbij te bekijken

30 september 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken brengen morgen een bezoek aan de havens van Folkestone en Dover in Groot-Brittannië. De reis kadert in de voorbereiding op de verdere beveiliging van de haven van Zeebrugge - een van de punten uit het plan in de strijd tegen mensensmokkel en transmigranten, aldus het kabinet-Jambon.