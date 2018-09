Jambon en Francken naar Londen voor overleg over problemen met transmigranten HR

10 september 2018

23u26

Bron: Belga 1 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontmoet dinsdag zijn Britse collega Sajid Javid in Londen voor overleg over de problematiek van de transmigranten. Dat zei hij maandagavond in Terzake. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vergezelt Jambon, bevestigde de woordvoerder van de minister.

Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelden maandag een actieplan voor transmigranten voor. Een van de punten uit dat plan is een betere samenwerking met Groot-Brittannië. De minister wil dat de Britten een gelijkaardige inspanning doen als in Calais. Zo zouden de Britten kunnen meewerken aan de grenscontroles in Zeebrugge. Ook zouden ze bij de controles op de parkings aan de snelweg aanwezig kunnen zijn om de transmigranten te overtuigen dat het geen zin heeft om te proberen naar Groot-Brittannië te reizen. De Britten zouden eveneens kunnen meehelpen met de bijkomende bescherming van de haven van Zeebrugge, somde Jan Jambon op.

Het is niet de eerste keer dat de minister met zijn Britse collega overlegt over de transmigranten. Enkele maanden geleden had hij al een ontmoeting met Javids voorganger.