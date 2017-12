Jambon en De Wever bedanken Antwerpse politie met lovende woorden, kerststronken en 'Antwerpse Wantjes' AJA

12u23

Bron: Belga 0 BELGA Minister Jambon had een kerststronk meegenomen, Antwerps burgemeester De Wever had een doosje met 'Antwerpse wantjes' mee. In Antwerpen hebben minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever de politiemensen bedankt met kerstgebak en lovende woorden. Jambon benadrukte het feit dat Antwerpen één korps heeft, dat daardoor volgens hem slagkrachtig is.

Iets na half elf woonden beide N-VA-politici een ochtendlijke briefing bij van de agenten die op en rond de kerstmarkt in het historisch stadscentrum zullen patrouilleren. Jambon trakteerde de aanwezige leden op een kerststronk.

"Dit jaar ga ik in Antwerpsen langs, een van de topkorpsen van het land. Het toont iedere dag aan dat een eengemaakte politie, met één burgemeester, met een groot korps in een grote stad, toch slagkrachtige en efficiënte politie is", klonk het. 2017 noemde hij een "iets normaler jaar" na een "verschrikkelijk 2016". Hij zag een goede samenwerking tussen beleid en politie in het algemeen en gaf aan dat aan te willen behouden.

De Wever had een doos 'Antwerpse Wantjes' bij, een variant van de 'handjes'-koekjes. "Ik bedank de politie op dagen dat andere mensen bij hun familie kunnen zitten", klonk het."Bedankt", klonk het ook tegenover zijn partijgenoot, "voor de steun die we hebben gehad de afgelopen jaren, de inzet van defensie om het korps te versterken en de manier waarop je altijd op onze vragen inspeelt", aldus de burgemeester. "Ons korps is er de afgelopen jaren op vooruitgegaan, qua materiaal en organisatie."

De Wever zei te hopen op blijvende steun en financiële middelen, omdat de stad nog heel wat plannen heeft.

