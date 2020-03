Jambon en Dalle bekijken extra steunmaatregelen voor cultuur-, jeugd- en mediasector Belga

20 maart 2020

15u55 4 De Vlaamse regering luistert naar de noodkreet die sinds de uitbraak van het coronavirus klinkt vanuit de Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediasector. Na een overleg met de betrokken sectoren hebben minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) afgesproken de situatie goed in kaart te brengen en te kijken waar er eventueel bijkomende steunmaatregelen nodig zijn. Dat laat het kabinet van minister-president Jambon weten.

De impact van het coronavirus op de cultuur- en jeugdsector is enorm. Musea en cultuurhuizen moesten de deuren sluiten, voorstellingen en concerten werden massaal geannuleerd, paaskampen werden geschrapt,... De economische impact is groot en vanuit de cultuursector klinkt de vraag naar een speciaal noodfonds.

Belang van cultuur voor welzijn

Minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) organiseerden daarom vrijdag een online overleg met vertegenwoordigers van de cultuur-, jeugd- en mediasector. Op dat overleg is afgesproken dat de verschillende sectororganisaties de gevolgen van de coronacrisis - zowel financiële als andere - in kaart zullen brengen. Jambon en Dalle willen de financiële impact van de coronacrisis nauwgezet opvolgen en, waar nodig, de genomen compenserende maatregelen verfijnen. De Vlaamse regering gaat ook voort in overleg met de federale regering over kwesties zoals de tijdelijke werkloosheid, RSZ-bijdragen,... Daarnaast wordt bekeken of en welke bijkomende maatregelen nog genomen moeten worden, stelt het kabinet-Jambon.

Het is ook de bedoeling om het overleg met de sectororganisaties te herhalen. Jambon en Dalle danken voorts de cultuur- en jeugdorganisaties voor de inspanningen van de voorbije dagen en weken. “De initiatieven die vanuit de sectoren werden genomen om het leed te verzachten, werden op lof onthaald. Meer dan ooit wijst dit op het belang van cultuur, jeugd en media voor ons welzijn en ons welbevinden. Eens de crisis voorbij is, moeten deze sectoren weer floreren als tevoren”, klinkt het.