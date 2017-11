Jambon en Close onderzoeken efficiëntere instroom nieuwe agenten in Brussel ep

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Brussels burgemeester Philippe Close. Er wordt onderzocht hoe de instroom van agenten in Brussel efficiënter kan verlopen. Dat zijn minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Brussels burgemeester Philippe Close vanmorgen overeengekomen. Ook wil de minister meer inzetten op de wijkagenten en technologie om tot een betere informatiedoorstroming te komen.

Minister Jambon en burgemeester Close zaten donderdag samen naar aanleiding van de rellen van enkele weken geleden in Brussel en het rapport dat de Algemene Inspectie daarover had opgesteld. Na afloop kondigden Jambon en Close aan dat zal worden bekeken hoe de instroom van agenten efficiënter tot stand kan komen.

De PS-burgemeester had het over "innovatieve oplossingen" om sneller agenten aan te werven. De N-VA-minister merkte wel op dat de recrutering één zaak is, maar dat het nadien een jaar duurt om een recruut op te leiden. Een werkgroep zal zich alvast over de kwestie buigen.

WK voetbal

Close gaf nog aan dat hij er alles aan zal doen opdat hij over voldoende agenten beschikt tegen de start van de Wereldbeker Voetbal volgend jaar. Daarmee doelde hij op de rellen die ontstonden na de wedstrijd tussen Ivoorkust en Marokko. "Dat moest een feest worden. Jammer genoeg is de situatie ontspoord", luidde het. "Bij een wedstrijd is er altijd een winnaar en een verliezer. Ik hoop dat het WK een volksfeest kan worden. Ik ga alleszins geen zone afsluiten".

Preventie

Jambon verklaarde ook dat de "informatiepositie" tegen het licht zal worden gehouden. "Hadden we deze rellen kunnen zien aankomen of niet?" Daarbij wordt gewerkt op twee assen. Ten eerste is het de bedoeling de positie van de wijkagent te versterken. Ook verwees de minister naar technologie om sociale media af te schuimen en oproepen om rellen te organiseren eruit te filteren.

De eenmaking van de Brusselse politiezones kwam vandaag niet aan bod. "De bevolking heeft geen nood aan grote hervormingen, maar ze wil concrete ingrepen", stelde Close, die nog aangaf dat het geen zin heeft de bal in elkaars kamp te leggen.