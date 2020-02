Jambon eist meer Europees klimaatgeld voor Vlaanderen IB

27 februari 2020

Bron: Belga 2 Europa voorziet veel te weinig klimaatgeld voor Vlaanderen. Dat schrijft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een kritische brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, schrijft De Morgen vandaag.

In de brief maakt Jambon zich zorgen over de Green Deal - het Europese klimaatplan dat momenteel wordt uitgedacht. Volgens Jambon zal Vlaanderen veel te weinig geld krijgen vanuit Europa. "Ik kan alleen besluiten dat uw voorstel Vlaanderen financieel zou benadelen en geen rekening houdt met de grote investeringen die we al gedaan hebben om onze economie te transformeren en onze uitstoot te verlagen", schrijft Jambon in naam van zijn regering.

De Green Deal is een hyperambitieus klimaatplan waarmee de nieuwe Europese Commissie het continent op sleeptouw wil nemen na de brexit. De deal moet in het komende decennium 1.000 miljard euro aan duurzame investeringen opleveren. Alle lidstaten en sectoren van de Europese economie moeten drastisch vergroenen. Met een en klimaatneutraal Europa tegen 2050 als doel.

"We staan achter het uitgangspunt van de Green Deal, maar we hebben een aantal bezorgdheden over de uitwerking ervan", reageert Jambon via zijn woordvoerder. "Die bezorgdheden willen we ruim op voorhand kenbaar maken bij Europa.”

Mechanisme voor rechtvaardige transitie

De Vlaamse minister-president is vooral ongerust over het zogeheten Mechanisme voor rechtvaardige transitie. Zoals het nu is uitgetekend, zal er vooral geld naar de zwaar vervuilende lidstaten gaan, luidt het.

Zo zou België een minimumbijdrage van 68 miljoen euro krijgen uit het 'Fonds voor rechtvaardige transitie', dat deel uitmaakt van het Mechanisme. Ter vergelijking: Letland krijgt ook 68 miljoen euro, Finland 165 miljoen, Nederland 220 miljoen, Bulgarije 458 miljoen, Roemenië 757 miljoen en Polen 2 miljard. Bovendien stelt Europa voor om al het Belgische geld in Henegouwen te investeren. Iets waar Jambon niet mee akkoord gaat.