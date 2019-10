Jambon bevriest beslissingen over levering militair materieel aan Turkije AW

10 oktober 2019

12u47

Bron: Belga 1 De Vlaamse regering zal voorlopig geen beslissingen meer nemen over aanvragen van Turkije voor de levering van goederen die mogelijk militair gebruikt kunnen worden. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA), ook verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken, bekendgemaakt.

Er lopen momenteel vier aanvragen voor leveringen aan Turkije van zogenaamde ‘dual use’-goederen, die zowel civiel als militair gebruik kunnen dienen. “Deze vier dossiers zijn al een tijdje in behandeling, maar tot de situatie in de regio duidelijker wordt, schorten we de beslissingen in deze dossiers op”, zegt de woordvoerder van Jambon.

Ook in andere landen woedt een debat over wapenleveringen aan Turkije. Finland besliste gisteren al om de wapenexport naar Turkije stil te leggen. Jambon had in De Ochtend op Radio 1 de Europese Unie al opgeroepen om economische sancties te treffen als vergelding voor de inval in Koerdisch gebied in Syrië.