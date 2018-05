Jambon bereikt prin­ci­pe­ak­koord: woensdag volgt operationeel plan van politiediensten bvb

07 mei 2018

16u55

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vandaag met de burgemeester van Schaarbeek en de Stad Brussel een principeakkoord gesloten om samen de overlast en onveiligheid in en rond het station Brussel-Noord aan te pakken.

Zij geven aan hun betrokken politiezones van de federale politie, de politie Brussel Noord en de politie Brussel Hoofdstad Elsene de opdracht om tegen woensdag een geïntegreerd actieplan op te zetten. Het plan zal ook woensdag voorgesteld worden.

Het geïntegreerd politieplan moet de gehele overlast en onveiligheid in en rond het station Brussel-Noord en het nabije Maximiliaanpark aanpakken. De acties om de transmigranten en de overlast die ze met zich meebrengen weg te krijgen uit de omgeving, blijft wel prioriteit.

"We hebben altijd gezegd dat het geen zin heeft om daar cowboy te gaan spelen of om los van elkaar te werken", vertelt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. "De enige manier om het probleem of de overlast aan te pakken is met een gezamenlijk politieplan."

De politiediensten krijgen nu 48 uur om het plan uit te werken en woensdag voor te stellen aan de ministers en burgemeesters. Dan pas zal bekend worden welke acties er mogelijk ondernomen worden. "Tot woensdag krijgen de politiediensten de tijd om echt met een plan af te komen dat doet wat het moet doen. We gaan ons nu nog niet vastprikken op wat de acties zullen zijn", verduidelijkt Van Raemdonck.