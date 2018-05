Jambon: "Benjamin Herman vermoordde voor zijn aanslag eerst nog ex-medegevangene" RVh TK

30 mei 2018

08u29

Bron: VTM Nieuws 352 Benjamin Herman heeft voor zijn aanslag in Luik nog een man vermoord in Marche-en-Famenne. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). In de nacht van maandag op dinsdag vermoordde Herman zijn ex-medegevangene Michael Wilmet (foto boven).

Gisteren sloot de politie niet uit dat de moord gepleegd zou zijn door Herman, maar Jambon bevestigt nu. Wilmet werd gisterenochtend aangetroffen met een kogel in het hoofd. Er wordt nu onderzocht of die moord zijn moordtocht later op de dag in Luik zou kunnen hebben beïnvloed.

Het is alleszins een piste die wordt onderzocht, zegt Jambon. "Hij had geen vooruitzichten meer in onze maatschappij, omdat hij al een moord had gepleegd. De psychologie van die man roept vele vragen op. Vooraleer conclusies te trekken, moeten we de resultaten van het onderzoek afwachten", verklaarde de minister nog. Daarnaast wordt ook nog onderzocht of Herman op het moment van de feiten onder de invloed zou zijn geweest van drugs.

Michaël Wilmet was bij het gerecht gekend voor inbreuken in verband met drugshandel. De heroïneverslaafde stond onder elektronisch toezicht na een effectieve veroordeling begin 2014 door de correctionele rechtbank van Marche. Zijn straf was in maart afgelopen na twee jaar elektronisch toezicht. Hij was niet langer verdacht van enige trafiek.

Minuut stilte op trappen Brussels justitiepaleis

Om 13.00 uur zullen leden van de federale en lokale politie, het Veiligheidskorps en bewakingsfirma G4S een minuut stilte houden op de trappen van het Brusselse justitiepaleis. Met die minuut stilte willen de politie- en veiligheidsdiensten eer betonen aan de slachtoffers van de schietpartij in Luik.