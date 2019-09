Jambon: “Armoedebeleid valt onder welzijn” Redactie

30 september 2019

21u13 0 De nieuwe Vlaamse regering heeft wel degelijk de ambitie om de armoede terug te dringen. Dat zegt minister-president Jan Jambon in ‘Terzake’, als reactie op de kritiek dat er in het regeerakkoord nergens sprake is van armoede. Het armoedebeleid maakt volgens Jambon deel uit van het luik welzijn.

“Armoede is een groot probleem, maar dat maakt voor ons deel uit van het hele welzijnsluik”, zegt Jambon vanavond in ‘Terzake’. “Dat luik is er juist op gericht om armoede tegen te gaan. Daar zet je een hele reeks instrumenten voor in: sociale huisvesting, ouderenzorg en gezondheidszorg”, argumenteert Jambon. “Armoede isoleren van het hele welzijnsgebeuren maakt het nodeloos moeilijk, ik denk dat het volledig deel moet uitmaken van het welzijnsluik.”

Volgens Jambon hangt veel af van hoe je armoede definieert. “Voor mij is armoede mensen die niet de voorzieningen hebben waar je van kan uitgaan dat iedere burger in onze maatschappij die heeft”, klinkt het. “Armoede wordt gedefinieerd als iets relatief, relatief ten opzichte van de andere mensen. Als het inkomen van de armen iets minder stijgt dan dat van de anderen, dan worden ze relatief armer. Als we ons daarop baseren, zijn we ons zelf iets aan het wijsmaken.”