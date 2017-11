Jambon: "Als er netwerk zit achter rellen in Brussel, dan moet dat opgerold worden" SPS EB

11u16 0 Florian Van Eenoo photonews Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageerde vandaag in De Zevende Dag op de nieuwe rellen in Brussel gisteren. De minister denkt dat er een systeem zit achter de recente onlusten in de hoofdstad. " Dat systeem moet worden blootgelegd en opgerold", aldus de vicepremier.

Volgens de minister kon de politie deze keer veel sneller optreden omdat het om een aangekondigde manifestatie ging en waren de relschoppers infiltranten die niets te maken hadden met de betoging zelf. Ook de procedures rond de eenheid van commando hebben goed gewerkt, luidde het. De technologie om de sociale media te screenen is momenteel in bestelling en zou voor het einde van het jaar in gebruik kunnen worden genomen. De beslissing om die technologie aan te wenden, was eerder al genomen in de strijd tegen terrorisme.

Volgens Jambon hadden de relschoppers op zich weinig te maken met de betoging tegen de slavernij in Libië gisteren, en maakten enkele jongeren - "van allochtone afkomst" - misbruik van de bijeenkomst om vernielingen aan te richten. Aangezien de manifestatie gepland was, was er sowieso al veel politie aanwezig en kon die snel optreden.

"We moeten nu vooral bekijken of er een relatie is tussen de gebeurtenissen is van de afgelopen weken, of er een systeem achter zit," zei de minister. "En als er een netwerk achter zit, dan moet dat opgerold worden."