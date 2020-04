Jagersvereniging heeft het gehad met Jan Loos van Welkom Wolf: "Ordinaire onruststoker” SPS

28 april 2020

17u03

Bron: Belga 12 Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, reageert fors op de uitlatingen van Jan Loos van Welkom Wolf, die gisteren stelde dat jagers vanop privégronden schieten onder het mom van everzwijnenjacht. Loos valt volgens de vereniging opnieuw zonder reden de jagerij aan.

"Elke kans om de jachtsector in diskrediet te brengen, grijpt hij met beide handen", klinkt het. "In plaats van de wolf alle kansen te geven, gebruikt hij de wolf voor een duidelijke anti-jachtagenda.”

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft het naar eigen zeggen gehad met Jan Loos van Welkom Wolf. "De man is duidelijk een ordinaire onruststoker die geen maat kent in zijn wrok jegens de jagerij en die zichzelf niet kan intomen op momenten dat hij beter zwijgt. In plaats van te streven naar een soort onderlinge verstandhouding met de jagers in het dossier over de wolf, zoekt hij de polemiek. In plaats van slim te zijn, is hij dom", luidt het fors.

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen schendt Loos ook het vertrouwen van het wolvenoverleg, een bijeenkomst van alle belangrijke stakeholders in het wolvendossier. "Op de laatste vergadering werd afgesproken dat voortaan één doel voorop stond: het zoeken naar een maatschappelijk draagvlak voor de wolf als toppredator", gaat het verder. "Alle partners aan tafel - ook Welkom Wolf - gingen akkoord met een soort 'wapenstilstand'. Precies een maand heeft die afspraak standgehouden. En ook de vraag van Natuur en Bos om de komende periode even niet meer te communiceren over de wolf, lapt hij aan zijn laars.”

