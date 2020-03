Jagers moeten doktersattest voorleggen om wapen te mogen gebruiken MDG

06 maart 2020

14u22

Wie wil jagen in Vlaanderen, moet voortaan over een medisch attest beschikken. De maatregel is een omzetting van een Europese richtlijn en gaat op 1 juni van kracht. Dat zegt de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) vrijdag.

Jagers moeten in Vlaanderen eerst een theoretisch en praktisch jachtexamen afleggen, een jachtverzekering afsluiten en bij de aanvraag van het jachtverlof een uittreksel van het strafregister voorleggen. Vanaf het volgende jachtseizoen 2020-2021 komt daar dus ook een doktersattest bij.

Het gaat om een attest van ‘medische en psychische geschiktheid’, dat een huisarts moet opstellen. Die moet nagaan of de aanvrager veilig een vuurwapen kan hanteren.

Strengere richtlijn

Met de maatregel maakt de Vlaamse overheid een Europese richtlijn over het bezit op vuurwapens nu strenger. Die initiële richtlijn kwam er na de aanslagen in Parijs in 2015. HVV-directeur Geert Van den Bosch is tevreden dat Vlaanderen "voor een pragmatische aanpak" koos. Hij verwijst daarmee naar Nederland, waar jagers een computergestuurde psychologische vragenlijst moeten invullen, die volgens HVV uit "soms heel dubieuze vraagstukken en absurde stellingen" bestaat.

"Gelukkig ging Vlaanderen die kant niet op", zegt Van den Bosch. "De overheid besliste om jagers voortaan dezelfde medische en psychologische voorwaarden op te leggen als sportschutters. Een maatregel die Hubertus Vereniging Vlaanderen zeker kan ondersteunen."