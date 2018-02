Jager moet 40.000 euro betalen voor neerschieten wedstrijdhond KAR

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jager René H. (60) uit het Vlaams-Brabantse Bierbeek moet 40.000 euro betalen voor het neerschieten van wedstrijdhond Mak in 2015 tijdens een boswandeling. De rechter veroordeelde de zestiger eveneens tot een celstraf van zes maanden. “Ik kan weer lachen”, reageert baasje Dorothy McGoldrick uit Holsbeek.

Prijsbeest Mak, een drie jaar oude rhodesian ridgeback, werd op 23 maart 2015 in het Meerdaalwoud in Bierbeek tijdens een wandeling bij valavond neergeschoten met meerdere kogels. Mak won enkele weken voor hij werd neergeschoten nog enkele prestigieuze prijzen op de Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd er bekroond als beste reu en als beste opposite sex.

Op het moment dat het dier werd neergeschoten, waren een tiental jagers aanwezig in het bos, onder wie de 60-jarige René H. Hij vroeg vorige maand in de rechtbank nog de vrijspraak, maar kreeg van de rechter ongelijk.

“Telefonie-onderzoek bracht aan het licht dat beklaagde gelogen heeft over zijn alibi”, concludeerde de rechter. Ook het ballistische onderzoek - dat nog op de korrel werd genomen door de verdediging - wees in de richting van H. De kogelfragmenten in het lichaam van Mak bleken afkomstig uit een 300 Win Magnum. Kogels van dat type geweer werden ook gevonden tijdens een huiszoeking bij de zestiger.

Leugenachtig

De jagers legden na de feiten ook perfect op elkaar gestemde verklaringen af. Volgens de rechter communiceerden ze ook bewust met elkaar om hun gsm niet mee te nemen tijdens de verhoren. “Het is eveneens eigenaardig dat de jagers, die zich op 100 meter van Mak bevonden, de vier schoten niet hebben gehoord”, aldus de rechter die de verklaring over de locatie van H. als leugenachtig bestempelt.

De jager weigerde eveneens een leugendetectortest af te leggen. Wat de zestiger extra verdacht maakte, was dat hij enkele uren na de feiten al contact opnam met zijn advocaat. Dat men het verschil niet zou zien tussen een hond of een ree werd in het vonnis ook van tafel geveegd. “Elke jager is zo opgeleid dat hij duidelijk het verschil ziet tussen een ree of ander wild dienend voor de jacht.”

Jacht- en wapenvergunning

Baasje Dorothy is opgelucht. Zij krijgt een schadevergoeding van 40.000 euro voor haar prijsbeest. Duizend euro morele schadevergoeding en 39.000 euro materieel. In dat bedrag wordt onder andere de aankoop van een nieuwe hond en de misgelopen dekkingen verrekend. Of de man zijn jacht- en wapenvergunning kan houden, is nog niet duidelijk. "Het was ons niet om het geld te doen maar wel dat die man nooit nog een wapen in zijn handen mag nemen", aldus Dorothy. De jager heeft nog 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen.