Jager betrapt op illegale vossenjacht in Brugge: “Vier haantjes en hen gebruikt als levende lokdieren” ttr

29 januari 2019

11u43

Bron: belga 3 In de buurt van Brugge is een jager betrapt op illegale vossenjacht met levende lokdieren. Dat meldt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. De jager gebruikte een vossenval met levende lokdieren, wat verboden is. Volgens cijfers van wildbeheerseenheden worden sinds 2010 in Vlaanderen jaarlijks 11.000 vossen geschoten. Animal Rights blijft pleiten voor een volledig verbod op de "gruwelijke en nutteloze vossenjacht."

Voorbijgangers vonden de vossenval met vijf verwaarloosde lokdieren. Vier haantjes en een hen zaten opgesloten in een veel te kleine kooi, zonder eten en drinken. Een lokaal dierenasiel kon de dieren bevrijden en bracht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op de hoogte. In de buurt werden nog meer illegale jachtactiviteiten aangetroffen.

Els Van Campenhout, woordvoerster bij Animal Rights, betreurt het voorval. "Er is amper controle op de jacht. Deze onschuldige en gewonde dieren waren overgeleverd aan de grillen van een jager die alle regels aan zijn laars lapt. Wij hopen dat de jager adequaat wordt gestraft en als voorbeeld zal dienen voor andere illegale activiteiten", aldus Van Campenhout.

Verbod

Volgens eerdere cijfers van wildbeheerseenheden van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) wordt de gemiddelde vos in Vlaanderen niet ouder dan één jaar en worden er jaarlijks meer dan 11.000 vossen geschoten, goed voor een derde van de vossenpopulatie. In 2016 stelde oppositiepartij Groen een tijdelijke, driejarige jachtstop voor in het Vlaams Parlement.

In Luxemburg geldt sinds 2015 een algeheel verbod op de vossenjacht, dat in 2018 verlengd werd. Voor Van Campenhout is dat het bewijs dat het ook in Vlaanderen anders kan. "In Luxemburg is het vossenjachtverbod succesvol. Er vond geen vossenexplosie plaats, zoals door jagers werd voorspeld. Wij willen ook in België een volledig verbod op de gruwelijke en nutteloze vossenjacht."

