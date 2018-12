Jacques Brotchi (MR) nieuwe voorzitter van de Senaat HR

14 december 2018

11u26

Bron: Belga 0 De Senaat heeft vrijdag Jacques Brotchi (MR) bij handgeklap verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt zijn partijgenote Christine Defraigne op.

Defraigne wordt schepen in Luik en kan daardoor niet langer Waals parlementslid zijn, waardoor ze dus ook uit de Senaat verdwijnt. Als deelstaatsenator wordt ze opgevolgd door Philippe Dodrimont. In zijn aanvaardingstoespraak had Brotchi woorden van lof voor zijn voorgangster, die volgens hem de nieuwe Senaat op de sporen gezet heeft. Hij wees erop dat ze in haar carrière in de Senaat de meeste wetsvoorstellen heeft neergelegd die wet geworden zijn. Met 98 voorstellen doet ze het beter dan voormalige senatoren Philippe Mahoux (PS, 93 voorstellen) en Francis Delpérée (cdH, 89 voorstellen).

Brotchi zei het werk van Christine Defraigne voort te zetten en de Senaat te willen laten uitgroeien tot een orgaan van ontmoeting, overleg en reflectie. De arts engageerde zich om de Senaat in goede gezondheid te houden.