Jacqueline (78) met baseballknuppel in elkaar geslagen, dader spoorloos: "Hij liet me voor dood achter" Bart Boterman

28 juni 2018

19u05

De politie is op zoek naar getuigen of nuttige informatie in verband met een brutale overval op de 78-jarige Jacqueline Benoot uit Oostende. De vrouw werd op zondag rond 17.30 uur met een baseballknuppel in elkaar geslagen in de inkomhal van het appartementsgebouw waar ze woont, op de Albert I-Promenade vlakbij de Visserskaai.

Ze kwam aan met een taxi en de taxichauffeur begeleidde haar tot bij de deur. Binnen in de hal stond een grote blonde man. Hij vroeg in het Nederlands om geld. Jacqueline weigerde en opende de tussendeur met haar sleutel, om de lift te nemen. "Hij glipte mee naar binnen en viel me langs achter aan. Ik schreeuwde het uit, maar kreeg enkel meer klappen in mijn gezicht en op mijn armen. Hij wilde mijn handtas. Daarna weet ik niet meer wat er is gebeurd. Hij liet me voor dood achter", vertelt slachtoffer Jacqueline. Het was de buurman die de vrouw in een plas bloed aantrof in de hal na het horen van kabaal. De dader is spoorloos.

Jacqueline is inmiddels terug thuis na drie dagen ziekenhuis. Haar gezicht ziet nog volledig blauw van de klappen met de baseballknuppel. Verschillende open wonden werden gehecht.

"Ik liep ook een gebroken vinger, een verstuikte pols en een wonde aan de arm op. Ook zijn er problemen met mijn rechter oog en moet ik opnieuw onder het mes", getuigt Jacqueline. De vrouw is enorm gechoqueerd en durft naar eigen zeggen niet meer alleen naar buiten. Mogelijks zag iemand een man met een baseballknuppel en een bruine handtas met rozen weglopen.

Het parket van Brugge vraagt mensen die nuttige informatie hebben over de zware overval om contact op te nemen met de lokale politie van Oostende, op het nummer 059/70.11.11.