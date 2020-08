Jachtverbod in wolvengebied vanaf 1 september opgeheven SVM

28 augustus 2020

13u23

Bron: Belga 12 Er komt geen verlenging van het jachtverbod in het wolvengebied. Dat meldt minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). Het verbod werd midden maart ingevoerd toen bleek dat wolvin Noëlla drachtig was en verlengd tot 31 augustus nadat het dier vier welpen op de wereld had gezet. Maar vanaf 1 september is jagen in het gebied dus opnieuw toegelaten.

Om de wolvenroedel te beschermen, nam minister Demir samen met het agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek maanden geleden verschillende maatregelen. De belangrijkste waren bijkomende terreincontroles, een intensieve monitoring en een tijdelijke jachtstop. Die gold voor de militaire domeinen van Leopoldsburg en Oudbergen-Helchteren en domeinbos Pijnven.

De jachtstop loopt af op 31 augustus en wordt niet verlengd. "Omdat de welpen en het wolvenkoppel zelf steeds minder op dezelfde locatie vertoeven, is het niet langer nodig om een totaal jachtverbod op te leggen. De wolven zijn nu zelf ook in staat om zich te verplaatsen naar andere rustgebieden in hun leefgebied. Dat is vrij uitgestrekt", legt minister Demir uit.



Andere maatregelen blijven ook na 31 augustus grotendeels van kracht. De bijkomende controles door de boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de intensieve monitoring via sporenonderzoek en wildcamera's worden voortgezet. Uit die monitoring blijkt overigens dat de wolven het goed doen en ook steeds mobieler aan het worden zijn. Ook de preventieve maatregelen voor kleinveehouders in de gebieden waar de wolf actief is, blijven bestaan.

