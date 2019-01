Jaarlijkse nieuwjaarsduik vandaag, maar zonder duiken: “Maximaal in het water tot de heup voor de veiligheid” Wilde zee en dus bijkomende veiligheidsmaatregelen ADN

Bron: Belga 0 Zowel in Oostende als in Wenduine zullen er bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen worden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik. En dat heeft alles met het weer te maken. Beide evenementen gaan wél door, bevestigen de organisatoren.

Er staat aan zee een stevige noordwestenwind van 4 tot 5 beaufort en de zee is vrij wild met golven tot 1,3 meter. Die omstandigheden dwingen de organisatoren ertoe om maatregelen te nemen om zo de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

"De deelnemers mogen maar in het water tot een hoogte tussen de knie en de heup, en binnen een afgebakende zone onder toezicht van de duikers-redders", meldt De Haan.

"Wij nemen dezelfde maatregelen. We vragen deelnemers om maximum tot op heuphoogte in het water te gaan. Normaal geven we iedereen een half uurtje de tijd om in zee te duiken, maar dat zal beperkt worden tot 20 minuten", aldus Lieze Lamotte van de nieuwjaarsduik in Oostende.

In Oostende zal Bart Tommelein om 15 uur de duik op gang schieten. In Wenduine staat hun Noordzeeduik gepland om 16 uur.

