Jaarlijks onderhoud uitgesteld: Tihange 1 kan nog twee wintermaanden draaien HAA

12 juli 2019

18u22

Bron: Belga 1 Engie Electrabel gaat de start van het jaarlijks onderhoud van kerncentrale Tihange 1 uitstellen tot eind december.

Normaal zou dat onderhoud in augustus moeten starten en tot februari duren. Maar door de onbeschikbaarheid van enkele stukken werd het onderhoud uitgesteld, zegt de woordvoerster. Het uitstel is een meevaller voor de bevoorradingszekerheid in ons land, want Tihange 1, met een capaciteit van 1.000 MW, kan daardoor nog twee wintermaanden (november en december) draaien.



Het onderhoud staat gepland van 29 december 2019 tot 10 juli 2020, zegt Engie Electrabel.