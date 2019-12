Jaarlijks komt 44,4 ton bushmeat op Brussels Airport aan ADN

03 december 2019

12u48

Bron: Belga 0 Jaarlijks wordt er 44.400 kilogram bushmeat, vlees van huisdieren en wilde dieren, vanuit West- en Centraal-Afrika via Brussels Airport vervoerd. België is daarbij de eindbestemming of doet dienst als transitland. Dat blijkt uit schattingen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Belgian Biodiversity Platform.

In Brussel vindt vandaag de conferentie ‘Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife Trade’ plaats. Deze conferentie is gewijd aan de illegale invoer van vlees (inclusief bushmeat), een praktijk die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens, dier, biodiversiteit en milieu. Meer dan honderd deskundigen wisselen er van gedachten over de problematiek en over aanbevelingen om een einde te maken aan deze illegale handel.

Beschermd

Op de conferentie worden de resultaten besproken van studies op vlees uit Sub-Saharaans Afrika. Dat vlees werd in bagage van particuliere reizigers op Brussels Airport in beslag genomen. De studies tonen aan dat 38 procent van de geanalyseerde monsters afkomstig zijn van wilde dieren en dat een derde ervan beschermd is. Het gaat onder meer om Afrikaanse schubdieren, apen, antilopen en reptielen.

Bacteriën

Eén van de studies omvatte ook het opsporen van micro-organismen. Hier werden niet alleen bacteriën gedetecteerd die gastro-enterale problemen kunnen veroorzaken, ook een stam van het Afrikaanse varkenspestvirus werd geïdentificeerd.

Volgens Marie Christine Marghem, federaal minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling is de illegale handel in bushmeat schadelijk voor de biodiversiteit. "Het heeft een impact op het evenwicht van tropische bossen. Deze zijn bijzonder waardevol voor hun hulpbronnen en voor hun rol in de strijd tegen de klimaatverandering", aldus Marghem.