Jaarlijks een vijftal gewelddaden tegen personeel in gesloten transitcentra TTR

14 november 2018

15u03

Bron: Belga 0 In de periode 2014-2017 hebben de politiediensten in totaal 20 incidenten geregistreerd waarbij het personeel van gesloten transitcentra het slachtoffer werd van 'slagen en verwondingen' of van 'gewapende of ongewapende weerspannigheid'. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Philippe Goffin (MR).

De meeste incidenten (9) deden zich in deze periode vooral voor in Merksplas, gevolgd door Herstal (6), Steenokkerzeel (3) en Brugge (2). In 17 gevallen was er sprake van het toebrengen van slagen aan hetzij cipiers, het veiligheidskorps of personeel van een andere openbare dienst. Gewapende weerspannigheid deed zich 1 keer voor, ongewapende 2 keer.