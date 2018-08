Jaarlijks belandt een op de tien kinderen in het ziekenhuis TTR

28 augustus 2018

11u12

Bron: Belga 0 Bijna tien procent van de kinderen tot achttien jaar werd in 2015-2016 minstens één keer gehospitaliseerd, blijkt vandaag uit de gezondheidsbarometer voor kinderen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (KidOscope). Vooral jonge kinderen en adolescenten belanden relatief vaak in het ziekenhuis. Pasgeborenen overnachten daarbij vaker in het ziekenhuis dan oudere kinderen, die eerder opgenomen worden in daghospitalisatie.

Van de kinderen jonger dan één jaar moest in 2015-2016 23 procent naar het ziekenhuis, en in negen op tien gevallen hoorde daar een overnachting bij. Het gaat dan meestal niet om een chirurgische ingreep, maar veeleer om ademhalings- en infectieziekten.

Chirurgische ingrepen komen dan weer vooral voor bij kleuters tussen één en vijf jaar en bij tieners (13- tot 18-jarigen). Bij jonge kinderen gaat het vooral om neus-keel-oorziekten en urologische interventies. In die laatste categorie gaat het in 67 procent van de gevallen om een besnijdenis via daghospitalisatie. Bij de 15- tot 18-jarigen ondergaat 4,6 procent à 6,9 procent een stomatologische ingreep (mond-kaak-aangezichtschirurgie), meestal via een dagopname.

Daghospitalisatie is ook wat de Onafhankelijke Ziekenfondsen bepleiten, samen met andere alternatieven die een ziekenhuisopname met overnachting kunnen vermijden. Tegenover 2013-2014 is het aantal daghospitalisaties met twee procent gestegen, terwijl het aantal klassieke hospitalisaties met 4,8 procent gedaald is. "Er is een evolutie naar meer daghospitalisatie, wat positief is", zegt Ann Ceuppens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Het is beter voor het kind, omdat het ziekenhuis een omgeving is die kinderen en ouders angst in boezemt."

Nog uit de KidOscope blijkt dat kinderen uit zwakke socio-economische gezinnen tot 36 procent keer meer worden gehospitaliseerd.