Jaarlijks 2000 bezoekers voor de kerstlichtjes van Gunther: "Ik amuseer er mij een heel jaar mee" DBJ

12u43

Bron: VRT 0

60.000 lichtjes dansen op het ritme van de muziek. Dat kan je bewonderen in de voor- en achtertuin van Gunther Van den Brempt in Aalst. "Ik amuseer er mij een heel jaar mee", zegt Gunther. "Het is een hobby." Dezelfde passie voor een fel verlichte kerst heeft ook Gaston in Blankenberge, al 18 jaar. Maar hij is er intussen 84 en dus breit hij er stilaan een eind aan.

VRT Gunther